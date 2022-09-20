Çankırı'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kızılırmak ilçesi KızılırmakSungurlu yolu Korçullu köyü yakınında meydana geldi. A.K. (54) yönetimindeki 66 LR 666 otomobil, karşı yönden giden K.Ö.'nün kullandığı (70) 19 DH 882 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada, sürücülerden K.Ö. hayatını kaybederken, A.K, D.K. ve Y.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çankırı / Kızılırmak Ramazan SARICI
2022-09-20 19:07:38
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