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Haberlerİş-YaşamÇankırı'nın dolar sevdası

Çankırı dolar sevdasına düştü

Cari açıktan cari fazlaya dönen Türkiye'de döviz kurunu yükselten yılbaşından bu yana 31 milyar dolarlık döviz alıp bankalarda mevduat yapan yerli kişi ve şirketler oldu. Yılın ilk 9 ayında Kilis, Yalova, Kocaeli, Batman ve Zonguldak'ta döviz mevduatı azalırken en çok artış Çankırı'da meydana geldi. Bu ilde DTH yüzde 116 artarak 80 milyon dolardan 174 milyon dolara çıktı. İkinci Adıyaman, üçüncü Mardin'de artış oranı yüzde 60'ı geçti. Dev şehir İstanbul'da döviz mevduatı yükselişi yüzde 17'de kalırken 31 milyar dolarlık artışın neredeyse yarısı bu ilden geldi. 31 milyarın 3'ü başkent Ankara ve 1.7'si İzmir kaynaklı. Rahim Ak'ın haberi

dolar

Türkiye Haziran 2018'de zirveye çıkan kur krizinin ardından 55 milyar dolarlık cari açıktan 5 milyar dolarlık cari fazlaya dönerken döviz ihtiyacı azaldığı için Türk Lirası döviz karşısında dirayetli durabildi. Ancak yine de son günlerde hem Merkez Bankası'nın faiz indirimleri hem de ABD ile siyasi ilişkilerin tekrar gerilmiş olması nedeniyle Türk Lirası'nda değer kayıpları artıyor. Cari fazlaya rağmen Türk Lirası'nın uzun süre 5.75'lerden aşağı inmemesinde ise başrol TL'ye olan güvensizliği nedeniyle döviz alıp bankalarda mevduat yapan kişi ve şirketlerin oldu. Yerli şirket ve gerçek kişilerin yılbaşında 162.5 milyar dolar olan Döviz Tevdiat Hesapları (DTH) yılın ilk 9 ayında 31 milyar dolar artarak 193.5 milyar dolara fırladı. Bu artışın 23.3 milyar dolarını vatandaştan geri kalan 6.7 milyar dolarını ise şirketlerden kaynaklandı. 

İSTANBUL TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Peki kim ne kadar dolar aldı? İller bazında izlediğimizde elbette hem nüfus hem servet birikimi açısından diğer illere fark atan İstanbul bu tutarın neredeyse yarısını karşıladı. Ancak bu ilimizde DTH artış oranı yüzde 17 ile Türkiye geneli olan yüzde 19'un altında kaldı. 31 milyarın 3'ü başkent Ankara ve 1.7'si İzmir'den geldi. İstanbul'da vatandaşların döviz hesapları yüzde 22 yükselişle 47.3 milyar dolardan 57.7 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin döviz hesabı ise yalnızca yüzde 11 artarak 45.1 milyar dolar oldu.  Sadece vatandaşların döviz hesaplarına bakıldığında Ankaralılar'ın 9 ay boyunca 2.4, İzmirliler'in 1.4 milyar ve Antalyalılar'ın 1 milyar dolar biriktirdikleri görüldü. Bursa'da bu miktar 800 milyonken diğer illerde yılbaşından eylül sonuna kadar biriktirilen dolar 400 milyar doların altında oldu. 

ÇANKIRI'DA OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ

Ancak Anadolu bazı Anadolu şehirlerinde artış olağanüstü oldu. Örneğin Çankırı'da DTH artışı yüzde 116 oldu. Bu ilde DTH yüzde 80 milyon dolardan 174 milyon dolara çıktı. İkinci Adıyaman, üçüncü Mardin'de artış oranı yüzde 60'ı geçti. Şirketlerin DTH artışında yine Çankırı başı çekti, ikinci Adıyaman ve Mardin, Aksaray, Ordu ve Nevşehir'de döviz mevduatı artışı yüzde 100'ün üstünde kaldı. Şirketler açısından bakıldığında 12 ilde döviz mevduatı azaldı.

TÜRK LİRASI SEVDALISI KOCAELİ

Sadece bireylere bakıldığında ise başta Şanlıurfa olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinde DTH artışının diğer illerden fazla olduğu göze çarpıyor.  Yılın ilk 9 ayında Kilis, Yalova, Kocaeli, Batman ve Zonguldak'ta döviz mevduatı toplamda azalarken bireyler açısından sadece Kilis ve Kocaeli Türk Lirası dostu çıktı. Yani bu illerde döviz mevduatı azaldı.  

 

 

 

 

Şehir2018/122019/9Fark(%)Fark (Bin dolar)
ÇANKIRI80.364173.92711693.563
ADIYAMAN149.093247.1016698.008
MARDİN215.684346.36761130.682
ŞANLIURFA263.502413.12157149.619
KARS49.92177.5585527.637
ARDAHAN17.06225.977528.915
OSMANİYE108.565165.2045256.639
VAN147.622223.7085276.087
MUŞ48.74572.5944923.849
BİTLİS40.64859.6584719.011
SİİRT54.14278.8904624.748
NİĞDE132.934193.0494560.115
DİYARBAKIR454.979658.42845203.449
ORDU288.942410.08942121.147
BİLECİK90.185127.8174237.632
HAKKARİ34.03848.2144214.176
ANTALYA4.107.9205.773.059411.665.139
KIRIKKALE113.952159.5534045.601
ARTVİN79.728110.8253931.097
ADANA1.578.2312.170.96138592.730
TOKAT186.340254.0773667.737
TEKİRDAĞ787.8671.070.52036282.652
KARABÜK190.965258.3203567.355
AMASYA144.007194.7783550.771
BOLU201.191270.3533469.161
ESKİŞEHİR941.1211.253.36233312.240
MALATYA421.781561.10833139.327
BURSA4.178.8715.556.526331.377.654
AĞRI73.38196.6043223.223
HATAY1.553.4522.033.23231479.780
AYDIN1.007.6311.315.10431307.472
TRABZON869.3911.124.20729254.816
DÜZCE193.556250.1312956.575
ŞIRNAK88.031113.6662925.634
ERZİNCAN171.778221.4512949.673
ÇORUM355.533457.50429101.971
BİNGÖL106.157136.5842930.427
KIRŞEHİR240.920309.5402868.620
AKSARAY461.745593.21928131.474
AFYONKARAHİSAR488.689626.34728137.658
TUNCELİ90.822116.1822825.360
SİVAS430.727545.11427114.387
RİZE207.259262.0582654.799
ISPARTA422.967533.90326110.936
BALIKESİR1.134.3671.421.73225287.365
KIRKLARELİ248.332311.2172562.886
SAMSUN797.304998.99925201.695
SİNOP126.967158.8092531.842
NEVŞEHİR379.899472.9402493.041
KARAMAN268.679334.1412465.462
YOZGAT316.296392.1352475.839
KAHRAMANMARAŞ596.786738.93824142.152
UŞAK424.316523.6812399.365
DENİZLİ1.397.9711.724.38723326.416
KASTAMONU296.648363.9342367.287
BURDUR213.502261.5612348.059
MUĞLA1.670.8052.037.99522367.190
MERSİN1.654.0772.004.59921350.523
İZMİR8.179.9879.902.923211.722.936
GÜMÜŞHANE76.27591.7322015.457
BAYBURT33.88240.580206.699
KÜTAHYA416.629497.5491980.920
MANİSA975.7651.163.52919187.764
KAYSERİ1.650.4471.967.67619317.229
KONYA1.920.2222.278.49619358.274
EDİRNE349.239413.8071864.568
GAZİANTEP2.469.7072.915.53418445.827
BARTIN122.621144.3071821.686
IĞDIR99.600116.5531716.953
İSTANBUL87.817.859102.693.5431714.875.684
ANKARA19.294.54322.389.420163.094.876
SAKARYA763.218877.49115114.273
ELAZIĞ518.348569.3541051.006
GİRESUN316.720345.587928.867
ERZURUM248.927270.773921.847
ÇANAKKALE403.348435.759832.411
ZONGULDAK615.582577.573-6-38.008
BATMAN251.490228.035-9-23.456
KOCAELİ3.932.8743.561.587-9-371.288
YALOVA640.051514.939-20-125.112
KİLİS73.30954.096-26-19.213
Toplam162.567.031193.485.9001930.918.869
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