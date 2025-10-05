Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çankırı’da bahçelik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çankırı’da bahçelik alanda yangın çıktı

        Çankırı'da bahçelik alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 00:17 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçelik alanda yangın çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yangın, saat 16.30 sıralarında Kurşunlu ilçesine bağlı Yeşilören köyünde bahçelik alanda meydana geldi.

        Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Ekipler soğutma çalışması başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Çankırı
        #çankırı haber
        #yerel haber
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?