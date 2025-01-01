Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü gününde altın alım satımı yapacaklar alış-satış tablosunu incelemek istiyor. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt aranıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 2 bin 966 lira seviyesinde. İşte, 1 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…