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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 OCAK 2025: Yılın ilk gününde altın fiyatlarında ibre ters yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum 1 Ocak 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları 1 Ocak 2025 Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde altında ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Güncel verilere göre gram altın 2 bin 966 lira, çeyrek altın ise 4 bin 850 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 07:45 Güncelleme: 01.01.2025 - 07:45
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        1

        Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü gününde altın alım satımı yapacaklar alış-satış tablosunu incelemek istiyor. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt aranıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 2 bin 966 lira seviyesinde. İşte, 1 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü güne 2 bin 966 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 850 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.965,75

        Satış: 2.966,83

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.624,01

        Satış: 2.624,99

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.745,20

        Satış: 4.850,76

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.980,81

        Satış: 19.343,71

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.420,00

        Satış: 19.819,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.460,75

        Satış: 9.701,52

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.980,81

        Satış: 19.343,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.866,28

        Satış: 20.371,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.628,69

        Satış: 2.475,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.742,11

        Satış: 2.902,07

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.399,00

        Satış: 49.313,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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