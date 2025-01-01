Altın fiyatlarında son durum 1 Ocak 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 1 Ocak 2025 Çarşamba verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Yeni yılın ilk gününde altında ibre aşağı yönlü hareket ediyor. Güncel verilere göre gram altın 2 bin 966 lira, çeyrek altın ise 4 bin 850 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün ata, ons, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü gününde altın alım satımı yapacaklar alış-satış tablosunu incelemek istiyor. ABD'de faizlerin 2025'te 2 defa ineceği beklentisi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt aranıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 2 bin 966 lira seviyesinde. İşte, 1 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü güne 2 bin 966 liradan başladı. Çeyrek altın ise 4 bin 850 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.965,75
Satış: 2.966,83
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.624,01
Satış: 2.624,99
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.745,20
Satış: 4.850,76
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.980,81
Satış: 19.343,71
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.420,00
Satış: 19.819,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.460,75
Satış: 9.701,52
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.980,81
Satış: 19.343,71
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.866,28
Satış: 20.371,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.628,69
Satış: 2.475,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.742,11
Satış: 2.902,07
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.399,00
Satış: 49.313,00