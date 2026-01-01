Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 1 Ocak 2026: Altın yılın son günü düşüşte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın yılın son günü düşüşte! 1 Ocak 2026 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 1 Ocak 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı metal, yılın son işlem gününe düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 6 bin liranın altına gerilerken, ons altın ise 4 bin 315 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2026 - 03:26 Güncelleme: 01.01.2026 - 03:26
        1

        Altın fiyatları düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, yılın son gününde beklenmedik bir grafik çizdi. Sarı metal, 31 Aralık Çarşamba gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın 6 bin liranın altına geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.960,0370

        Satış: 5.960,7960

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.314,61

        Satış: 4.315,46

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.536,6100

        Satış: 9.746,5100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.144,2400

        Satış: 38.864,3900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39.534,00

        Satış: 40.312,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.009,25

        Satış: 19.488,46

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.137,69

        Satış: 38.857,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40.763,38

        Satış: 41.790,53

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.393,83

        Satış: 4.529,17

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.610,47

        Satış: 5.868,78

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 98.681,00

        Satış: 100.469,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
