Altın fiyatları düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, yılın son gününde beklenmedik bir grafik çizdi. Sarı metal, 31 Aralık Çarşamba gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın 6 bin liranın altına geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…