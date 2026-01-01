Altın yılın son günü düşüşte! 1 Ocak 2026 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları 1 Ocak 2026 Perşembe günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı metal, yılın son işlem gününe düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 6 bin liranın altına gerilerken, ons altın ise 4 bin 315 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları düğün, nişan gibi organizasyonlarda takı takmak isteyenler ve yatırım amaçlı alım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, yılın son gününde beklenmedik bir grafik çizdi. Sarı metal, 31 Aralık Çarşamba gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın 6 bin liranın altına geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 1 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.960,0370
Satış: 5.960,7960
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.314,61
Satış: 4.315,46
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.536,6100
Satış: 9.746,5100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.144,2400
Satış: 38.864,3900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.534,00
Satış: 40.312,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.009,25
Satış: 19.488,46
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.137,69
Satış: 38.857,73
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.763,38
Satış: 41.790,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.393,83
Satış: 4.529,17
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.610,47
Satış: 5.868,78
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 98.681,00
Satış: 100.469,00