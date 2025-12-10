Altın fiyatlarında negatif seyir! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin tondaki açıklamalara yönelik endişelerin sürmesiyle negatif bir seyir izliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının onsu 4 bin 206 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu.
Güncel altın fiyatları 10 Aralık 2025 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları merak ediliyor. Fed'in bu akşamki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler gücünü korumaya devam ediyor. Bunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'dan temkinli açıklamalar gelebileceğine yönelik öngörüler, piyasalardaki risk algısının artmasına neden oluyor. İşte 10 Aralık 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.760,4870
Satış: 5.761,2540
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.205,99
Satış: 4.206,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.216,7800
Satış: 9.419,6500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.867,1200
Satış: 37.563,3800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.685,00
Satış: 37.940,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.376,48
Satış: 18.839,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.868,78
Satış: 37.565,07
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.274,50
Satış: 39.249,72
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.186,69
Satış: 4.286,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.273,87
Satış: 5.513,65
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.864,00
Satış: 94.705,00