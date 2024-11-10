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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 KASIM 2024: Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre aşağı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları güncel rakamları 10 Kasım 2024 Pazar günü için araştırılıyor. Haftanın son gününde de altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Yatırım yapmak isteyen kişiler ''Altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düşmeye devam edecek mi?'' sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı son dakika verileri ile altının gram fiyatı, bugün 2.968 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Kasım 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 07:46 Güncelleme: 10.11.2024 - 07:46
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        1

        Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün düşüş eğiliminde. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 2.968 TL’den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2.786 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata altın, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 10 Kasım 2024 altın fiyatları son durum…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        10 Kasım Pazar günü gram altın 2 bin 968 liradan, çeyrek altın 4 bin 748 liradan işlem görüyor.

        Önceki güne göre artış gösteren ata altın ise 20 bin 271 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.968,05

        2.968,42

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.683,60

        2.685,93

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.683,60

        2.685,93

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        18.995,53

        19.354,08

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        19.918,00

        20.060,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        9.468,09

        9.706,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        18.995,53

        19.354,08

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        20.271,75

        20.780,90

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.655,97

        2.499,98

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.786,45

        2.938,05

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        49.487,00

        50.050,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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