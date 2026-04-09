Güncel altın fiyatları: 10 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları 10 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD-İran ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yatay bir seyir izleyen altın, güvenli liman talebindeki dalgalanmalarla yön arayışını sürdürüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2026 canlı altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.755,67
6.756,47
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.756,40
4.757,28
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.809,07
11.046,83
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.236,28
44.052,18
TAM ALTIN FİYATI
44.484,00
45.675,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.550,58
22.093,66
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.236,28
44.052,18
ATA ALTIN FİYATI
45.447,98
46.620,72
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.713,20
4.949,10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.178,19
6.482,53
GREMSE ALTIN FİYATI
110.361,00
113.331,00