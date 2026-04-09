        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 10 NİSAN 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Güncel altın fiyatları: 10 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları 10 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Küresel piyasalarda ABD-İran ateşkes görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yatay bir seyir izleyen altın, güvenli liman talebindeki dalgalanmalarla yön arayışını sürdürüyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar oldu? İşte 10 Nisan 2026 canlı altın alış-satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 07:47 Güncelleme:
        1

        Canlı altın fiyatları 10 Nisan 2026 itibarıyla yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. ABD ile İran arasında devam eden ateşkes görüşmelerine dair temkinli beklentiler, altın piyasasında fiyatların dengede kalmasına neden oldu. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.755,67

        6.756,47

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.756,40

        4.757,28

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.809,07

        11.046,83

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.236,28

        44.052,18

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        44.484,00

        45.675,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.550,58

        22.093,66

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.236,28

        44.052,18

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        45.447,98

        46.620,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.713,20

        4.949,10

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.178,19

        6.482,53

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        110.361,00

        113.331,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
