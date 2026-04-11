        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 11 NİSAN 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Güncel altın fiyatları: 11 Nisan 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik iki haftalık ateşkes anlaşmasının sağlanması, küresel piyasalarda belirsizliği azaltırken altına olan talebi yeniden artırdı. Jeopolitik risklerin geçici de olsa hafiflemesine rağmen yatırımcıların temkinli duruşunu koruması, güvenli liman olarak görülen altının fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle 11 Nisan 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum merak konusu oldu. İşte güncel alış ve satış rakamları…

        Giriş: 11.04.2026 - 00:43 Güncelleme:
        1

        ABD Başkanı Donald Trump ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes anlaşması, küresel piyasalarda tansiyonu düşürse de yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürüyor. Belirsizliklerin tam anlamıyla sona ermemesi ve temkinli beklentilerin sürmesi, altın fiyatlarında yukarı yönlü eğilimi destekledi. Bununla birlikte, dolar endeksindeki dalgalı seyir ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler de altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 11 Nisan 2026 itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki güncel alış ve satış seviyeleri yakından takip ediliyor. İşte canlı altın fiyatlatı haberimizde...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.856,0040

        Satış: 6.856,8370

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.767,25

        Satış: 4.768,10

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.940,22

        Satış: 11.181,11

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.765,84

        Satış: 44.593,29

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.149,00

        Satış: 45.669,00

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.817,00

        Satış: 22.367,00

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.767,02

        Satış: 44.593,74

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 45.264,55

        Satış: 46.432,81

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.740,80

        Satış: 4.961,91

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.223,05

        Satış: 6.501,26

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 111.162,00

        Satış: 114.000,00

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Gol düellosunda kazanan Beşiktaş!
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        OpenAI'ın CEO'su Sam Altman'ın evine saldırı
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, boğazı kesilmiş halde bulundu
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        "Netanyahu ile Trump arasında gergin bir görüşme yaşandı"
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        İfadesi ortaya çıktı
        İfadesi ortaya çıktı
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Tatlıses'ten sürpriz
        Tatlıses'ten sürpriz
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        İsrail'de iktidarın kilidi Arap partisinde
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası