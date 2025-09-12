Altın fiyatları 12 Eylül Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Ons altın, saat 07.40 itibarıyla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 12 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...