        CANLI ALTIN FİYATLARI 12 EYLÜL 2025: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler, güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Dün yaşanan kısa düşüşün ardından yeniden çıkışa geçen altın, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın, saat 07.40 itibarıyla 4 bin 859 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 944 liradan alıcı buluyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve ons altın ne kadar? İşte 12 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 07:40 Güncelleme: 12.09.2025 - 07:40
        1

        Altın fiyatları 12 Eylül Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Ons altın, saat 07.40 itibarıyla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 12 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.859,4280

        Satış: 4.859,8930

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.633,44

        Satış: 3.634,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.775,0800

        Satış: 7.945,9300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.100,3400

        Satış: 31.686,5000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 32.023,00

        Satış: 32.259,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.497,59

        Satış: 15.887,86

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.092,35

        Satış: 31.678,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 32.345,38

        Satış: 33.151,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.698,91

        Satış: 3.718,95

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.481,26

        Satış: 4.719,66

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 79.763,00

        Satış: 80.524,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
