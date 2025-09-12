Altın fiyatları yükselişte! Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar veya alım satım yapmak isteyenler, güncel alış satış rakamlarını merak ediyor. Dün yaşanan kısa düşüşün ardından yeniden çıkışa geçen altın, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Gram altın, saat 07.40 itibarıyla 4 bin 859 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 7 bin 944 liradan alıcı buluyor. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve ons altın ne kadar? İşte 12 Eylül 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
Altın fiyatları 12 Eylül Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Ons altın, saat 07.40 itibarıyla 3 bin 634 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL’den alınıp satılıyor? İşte, 12 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.859,4280
Satış: 4.859,8930
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.633,44
Satış: 3.634,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.775,0800
Satış: 7.945,9300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.100,3400
Satış: 31.686,5000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 32.023,00
Satış: 32.259,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.497,59
Satış: 15.887,86
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.092,35
Satış: 31.678,54
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.345,38
Satış: 33.151,58
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.698,91
Satış: 3.718,95
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.481,26
Satış: 4.719,66
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.763,00
Satış: 80.524,00