Canlı altın fiyatları! 12 Mayıs 2026 tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler yatırımcıların dikkatini yeniden ekranlara çevirdi. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde beklenen ilerlemenin sağlanamaması petrol fiyatlarını yukarı taşırken, enerji maliyetlerindeki artışın küresel enflasyonu canlı tutabileceği endişesi güç kazandı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeniden gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarına çevrildi. "Canlı altın fiyatları", "bugün altın ne kadar" ve "altın alış satış fiyatları" aramaları hız kazanırken, 12 Mayıs 2026 Salı güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte Kapalıçarşı canlı altın piyasasında son durum...
Küresel piyasalarda hareketlilik sürerken altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor. ABD-İran hattındaki jeopolitik gerilim ve yükselen petrol fiyatları, enflasyon baskısının sürebileceği beklentisini artırırken, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği yönündeki endişeler altın piyasasını etkiledi. Haftanın ilk işlem gününde "Gram altın kaç TL?", "Çeyrek altın ne kadar oldu?" ve "Canlı altın fiyatları” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 12 Mayıs 2026 Salı günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel altın alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.914,2270
6.915,1320
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.672,65
4.673,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
11.067,6000
11.311,1100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
44.277,0100
45.112,7200
TAM ALTIN FİYATI
44.713,00
45.096,00
YARIM ALTIN FİYATI
22.078,69
22.635,44
ZİYNET ALTINI FİYATI
44.268,98
45.104,92
ATA ALTIN FİYATI
45.442,97
46.585,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.760,12
4.993,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.254,80
6.547,49
GREMSE ALTIN FİYATI
111.390,00
112.739,00