Canlı altın fiyatları son durum: 12 Şubat 2026 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcı ve satış yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle yükselen altın fiyatları son günlerde kendini aşağıya çekti. Altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan dalgalanma piyasadaki belirsizliği ortaya koyuyor. En son gram altın fiyatı 7,115 TL'den işlem gördü. Peki 12 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Şubat 2026 Perşembe Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı
Altın fiyatları, ABD'de bu hafta açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri öncesinde gerilerken, gram altın 7 bin lira sınırında işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.373,9100
Satış: 11.624,5500
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.114,2340
Satış: 7.115,3140
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.055,82
Satış: 5.057,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.511,5800
Satış: 46.371,2400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 47.570,00
Satış: 47.944,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.669,96
Satış: 23.242,76
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.482,06
Satış: 46.343,36
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.656,00
Satış: 6.966,31
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 118.527,00
Satış: 119.920,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 48.288,05
Satış: 49.618,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.007,23
Satış: 5.280,11