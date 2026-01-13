Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, haftanın ikinci işlem gününde yatay seyrediyor. Gram altın 6.398 TL seviyesinde seyrederken, ons altın 4.593 dolar düzeyinde işlem görüyor. Piyasaların odağında ise bugün açıklanacak ABD aralık ayı enflasyon verileri bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 13 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 13 Ocak 2026 Salı verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell’ı cezai soruşturmayla tehdit etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişelerle pazartesi günü sert yükseliş yaşayan altın, haftanın ikinci işlem gününde yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı 4.593 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcıların gözü ise Fed’in para politikası açısından önem taşıyan ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. İşte 13 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.398,6070
Satış: 6.399,3980
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.592,34
Satış: 4.593,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.237,4900
Satış: 10.462,7100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.949,9800
Satış: 41.722,8600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.762,00
Satış: 42.057,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.400,46
Satış: 20.914,56
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.928,82
Satış: 41.701,21
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 42.551,78
Satış: 43.622,75
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.540,78
Satış: 4.697,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.848,49
Satış: 6.113,63
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 104.168,00
Satış: 105.307,00