Altın fiyatları haftaya böyle başladı! İşte 14 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum
Güvenli liman olarak görülen altın piyasalarındaki son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ons altın fiyatları 1.910 ile 2 bin dolar aralığında seyrederken gram altın fiyatı Temmuz ayında 1.734 TL ile rekorunu kırmıştı. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon rakamlarına paralel olarak ons altın fiyatlarında da düşüş gözlemlendi. İşte 14 Ağustos Pazartesi güncel yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
Canlı altın fiyatları, altının ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD'de açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları beklentilerin altında düşüş gösterirken altın fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. İşte 14 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları canlı takip ekranı...
GRAM ALTIN FİYATI
1.662,09
1.662,37
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.913,24
1.913,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.659,34
2.717,97
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.637,36
10.838,62
YARIM ALTIN FİYATI
5.302,06
5.435,93
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.637,36
10.838,62
ATA ALTIN FİYATI
11.323,59
11.611,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.561,53
1.659,99