        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 14 OCAK 2026: Altın yatay seyrediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, haftanın ikinci işlem gününde yatay seyrediyor. Gram altın 6.398 TL seviyesinde seyrederken, ons altın 4.593 dolar düzeyinde işlem görüyor. Piyasaların odağında ise bugün açıklanacak ABD aralık ayı enflasyon verileri bulunuyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ocak 2026 Çarşamba altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2026 - 00:04 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:04
        1

        Altın fiyatları 14 Ocak 2026 Çarşamba verileri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Trump yönetiminin Fed Başkanı Jerome Powell’ı cezai soruşturmayla tehdit etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik endişelerle pazartesi günü sert yükseliş yaşayan altın, haftanın ikinci işlem gününde yatay seyrediyor. Altının ons fiyatı 4.593 dolar civarında işlem görüyor. Yatırımcıların gözü ise Fed’in para politikası açısından önem taşıyan ABD enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. İşte 14 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.398,6070

        Satış: 6.399,3980

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.592,34

        Satış: 4.593,24

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.237,4900

        Satış: 10.462,7100

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.949,9800

        Satış: 41.722,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.762,00

        Satış: 42.057,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.400,46

        Satış: 20.914,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.928,82

        Satış: 41.701,21

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.551,78

        Satış: 43.622,75

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.540,78

        Satış: 4.697,25

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.848,49

        Satış: 6.113,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 104.168,00

        Satış: 105.307,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
