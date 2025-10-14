Altın fiyatları yükselişte! 15 Ekim 2025 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Canlı altın fiyatları 15 Ekim 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler piyasalarda risk algısının artmasına yol açarken, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Haftanın ikinci işlem gününde altının ons fiyatı 4.100 doları, alan gram altın da 5600 TL'yi aşarak yeni bir rekor kırdı. Günün ilerleyen saatlerinde ise sarı metal tarihi zirvesinden geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.534,1890
Satış: 5.534,9020
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.129,46
Satış: 4.130,42
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.857,3200
Satış: 9.052,2200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35.424,5400
Satış: 36.093,3100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.060,00
Satış: 37.342,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.707,45
Satış: 18.153,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35.525,93
Satış: 36.196,42
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.713,06
Satış: 38.660,01
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.132,85
Satış: 4.223,65
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.187,54
Satış: 5.423,48
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 92.307,00
Satış: 93.141,00