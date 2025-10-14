Habertürk
Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 15 EKİM 2025: Altın yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 15 Ekim 2025 Salı 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 15 Ekim 2025 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler piyasalarda risk algısının artmasına yol açarken, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi. Haftanın ikinci işlem gününde altının ons fiyatı 4.100 doları, alan gram altın da 5600 TL'yi aşarak yeni bir rekor kırdı. Günün ilerleyen saatlerinde ise sarı metal tarihi zirvesinden geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 15 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 14.10.2025 - 07:54 Güncelleme: 15.10.2025 - 00:20
        1

        Altın fiyatları 15 Ekim 2025 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. ABD-Çin arasındaki geriliminin yeniden alevlenmesi ve Fed’in faiz indirimi sinyalleri yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişmelere bağlı olarak altın rekor tazeledi. Ons altın 4 bin 160 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yurt içinde gram altın fiyatı 5 bin 600 lirayı geçerek yeni zirvesine ulaştı. Peki güncel altın alış satış fiyatları nasıl? İşte 15 Ekim 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.534,1890

        Satış: 5.534,9020

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.129,46

        Satış: 4.130,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.857,3200

        Satış: 9.052,2200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.424,5400

        Satış: 36.093,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.060,00

        Satış: 37.342,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.707,45

        Satış: 18.153,73

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.525,93

        Satış: 36.196,42

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.713,06

        Satış: 38.660,01

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.132,85

        Satış: 4.223,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.187,54

        Satış: 5.423,48

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 92.307,00

        Satış: 93.141,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
