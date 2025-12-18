Altın fiyatlarındaki hareketlilik 18 Aralık Perşembe gününde de devam ediyor. Bir süredir düşüş eğiliminde olan sarı metal, bu hafta dalgalı bir seyir izliyor. Dün yükseliş gösteren altın, haftanın dördüncü işlem gününe ise negatif seyirde başladı. Ons altın 4.333 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın fiyatı 5.951 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…