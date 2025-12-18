Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 ARALIK 2025: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın güne düşüşle başladı! İşte 18 Aralık Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 18 Aralık 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sarı metal, bu hafta inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Altın, haftanın dördüncü işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın 4.333 dolardan işlem görürken, gram altın 5.951 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 18.12.2025 - 08:12 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:12
        1

        Altın fiyatlarındaki hareketlilik 18 Aralık Perşembe gününde de devam ediyor. Bir süredir düşüş eğiliminde olan sarı metal, bu hafta dalgalı bir seyir izliyor. Dün yükseliş gösteren altın, haftanın dördüncü işlem gününe ise negatif seyirde başladı. Ons altın 4.333 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın fiyatı 5.951 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.950,8150

        Satış: 5.951,4610

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.332,79

        Satış: 4.333,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.521,3000

        Satış: 9.730,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.085,2200

        Satış: 38.803,5300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.498,00

        Satış: 39.099,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.983,37

        Satış: 19.461,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.085,75

        Satış: 38.804,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.613,85

        Satış: 40.622,23

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.292,75

        Satış: 4.407,76

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.446,22

        Satış: 5.691,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.795,00

        Satış: 97.446,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
