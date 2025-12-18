Altın güne düşüşle başladı! İşte 18 Aralık Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatlarındaki hareketlilik 18 Aralık Perşembe gününde de devam ediyor. Bir süredir düşüş eğiliminde olan sarı metal, bu hafta dalgalı bir seyir izliyor. Dün yükseliş gösteren altın, haftanın dördüncü işlem gününe ise negatif seyirde başladı. Ons altın 4.333 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın fiyatı 5.951 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 18 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.950,8150
Satış: 5.951,4610
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.332,79
Satış: 4.333,80
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.521,3000
Satış: 9.730,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.085,2200
Satış: 38.803,5300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.498,00
Satış: 39.099,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.983,37
Satış: 19.461,55
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.085,75
Satış: 38.804,07
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.613,85
Satış: 40.622,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.292,75
Satış: 4.407,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.446,22
Satış: 5.691,34
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.795,00
Satış: 97.446,00