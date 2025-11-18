Altın fiyatları 18 Kasım 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, doların güçlenmesi ve Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcılar hafta içinde açıklanacak ABD ekonomik verilerine odaklanırken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 18 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…