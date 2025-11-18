Altın fiyatları 18 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 18 Kasım 2025 Salı günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla sarı metal, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın 4.045 dolara gerilerken, serbest piyasada altın fiyatları merak edildi. Öte yandan gözler bu hafta açıklanacak kritik ABD ekonomik verilerine çevrildi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 18 Kasım 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, doların güçlenmesi ve Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcılar hafta içinde açıklanacak ABD ekonomik verilerine odaklanırken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 18 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.463,7020
Satış: 5.464,4640
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.044,05
Satış: 4.045,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8.741,9200
Satış: 8.934,4000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 34.967,6900
Satış: 35.628,3100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 36.831,00
Satış: 37.115,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17.433,73
Satış: 17.873,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 34.976,76
Satış: 35.637,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37.905,56
Satış: 38.862,42
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.112,84
Satış: 4.200,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.153,87
Satış: 5.388,56
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 91.738,00
Satış: 92.573,00