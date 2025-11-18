Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 KASIM 2025: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 18 Kasım 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 18 Kasım 2025 Salı günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla sarı metal, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın 4.045 dolara gerilerken, serbest piyasada altın fiyatları merak edildi. Öte yandan gözler bu hafta açıklanacak kritik ABD ekonomik verilerine çevrildi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 18.11.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 18 Kasım 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, doların güçlenmesi ve Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcılar hafta içinde açıklanacak ABD ekonomik verilerine odaklanırken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 18 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.463,7020

        Satış: 5.464,4640

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.044,05

        Satış: 4.045,86

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.741,9200

        Satış: 8.934,4000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.967,6900

        Satış: 35.628,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 36.831,00

        Satış: 37.115,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.433,73

        Satış: 17.873,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 34.976,76

        Satış: 35.637,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.905,56

        Satış: 38.862,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.112,84

        Satış: 4.200,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.153,87

        Satış: 5.388,56

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 91.738,00

        Satış: 92.573,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        BMGK Gazze tasarısını kabul etti
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        Fırtınalı bir gün olacak! Hızı 70 km'yi bulacak!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Çifte avantaj için son 6 hafta
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Baba Böcek de hayatını kaybetti
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        Yeni detaylar ortaya çıktı! Kanda alüminyum fosfit aranacak!
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        BBC'den Trump'a: Mücadele edeceğiz
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        Evi yanan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        HT Spor'da tarihi yayın: Bahis soruşturması!
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        "İspanya maçı bir test maçı olacak!"
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        Karadağ'dan Türkiye'yle vizesiz seyahat açıklaması
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Fethiye kıyılarında heyecanlandıran keşif
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir