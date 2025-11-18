Altın fiyatları 18 Kasım 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Değerli metal, Fed’in gelecek ay faiz indireceği yönündeki iyimserliğin azalmasıyla haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde an itibarıyla ons altın 4 bin 83 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 551 lira seviyesinde seyretti. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak kritik ABD verilerine odaklanmış durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 18 Kasım 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...