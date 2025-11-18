Habertürk
        Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 18 Kasım 2025 Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, geçen hafta ABD'deki hükümet krizinin son bulması ile yükselişe geçmişti. Ancak değerli metal, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayındaki toplantıda faiz indireceğine yönelik beklentilerin azalmasıyla haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde saat an itibarıyla altının ons fiyatı 4.083 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Kasım 2025 altın fiyatları canlı ve güncel alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 00:19 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:19
        1

        Altın fiyatları 18 Kasım 2025 alış-satış tablosu yakından takip ediliyor. Değerli metal, Fed’in gelecek ay faiz indireceği yönündeki iyimserliğin azalmasıyla haftaya düşüşle başladı. Haftanın ilk işlem gününde an itibarıyla ons altın 4 bin 83 dolardan işlem görürken, serbest piyasada gram altın 5 bin 551 lira seviyesinde seyretti. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak kritik ABD verilerine odaklanmış durumda. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 18 Kasım 2025 Güncel altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.551,3040

        Satış: 5.552,0390

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.082,82

        Satış: 4.083,58

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.881,3500

        Satış: 9.076,8300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.519,5500

        Satış: 36.190,4200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.249,00

        Satış: 37.505,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.708,99

        Satış: 18.155,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.529,00

        Satış: 36.200,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.875,95

        Satış: 38.832,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.149,19

        Satış: 4.239,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.212,94

        Satış: 5.446,07

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 92.780,00

        Satış: 93.549,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
