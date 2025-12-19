Güncel altın fiyatları 19 Aralık 2025 Cuma günü alım satım yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) için önemli bir veri olan ABD enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme sonrası sarı metal haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın günü 4 bin 319 dolar, gram altın ise 5.944 TL seviyesinde açtı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 19 Aralık 2025 altın alış-satış fiyatları...