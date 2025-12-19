Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 19 ARALIK 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum 19 Aralık 2025: Bugün22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Altın fiyatları 19 Aralık 2025 Cuma gününü düşüşle açtı. Sarı metal, hem enflasyon rakamlarının beklenenden düşük açıklanması hem de dolar endeksinin haftanın en yüksek seviyesine çıkması nedeniyle değer kaybetti. Ons altın güne 4 bin 319 dolar seviyesinde başlarken, gram altın 5.950 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 10:14 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:14
        1

        Güncel altın fiyatları 19 Aralık 2025 Cuma günü alım satım yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) için önemli bir veri olan ABD enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme sonrası sarı metal haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın günü 4 bin 319 dolar, gram altın ise 5.944 TL seviyesinde açtı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 19 Aralık 2025 altın alış-satış fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.955,2390

        Satış: 5.955,9820

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.324,10

        Satış: 4.325,02

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.528,3800

        Satış: 9.738,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.113,5300

        Satış: 38.833,0000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.292,00

        Satış: 38.924,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.990,07

        Satış: 19.468,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.099,21

        Satış: 38.818,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.629,13

        Satış: 40.637,88

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.285,35

        Satış: 4.402,41

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.434,13

        Satış: 5.683,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 95.581,00

        Satış: 97.310,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
