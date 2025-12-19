Altın fiyatlarında son durum 19 Aralık 2025: Bugün22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Altın fiyatları 19 Aralık 2025 Cuma gününü düşüşle açtı. Sarı metal, hem enflasyon rakamlarının beklenenden düşük açıklanması hem de dolar endeksinin haftanın en yüksek seviyesine çıkması nedeniyle değer kaybetti. Ons altın güne 4 bin 319 dolar seviyesinde başlarken, gram altın 5.950 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve çeyrek altın kaç TL? İşte 19 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Güncel altın fiyatları 19 Aralık 2025 Cuma günü alım satım yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) için önemli bir veri olan ABD enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme sonrası sarı metal haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın günü 4 bin 319 dolar, gram altın ise 5.944 TL seviyesinde açtı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 19 Aralık 2025 altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.955,2390
Satış: 5.955,9820
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.324,10
Satış: 4.325,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.528,3800
Satış: 9.738,0300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.113,5300
Satış: 38.833,0000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.292,00
Satış: 38.924,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.990,07
Satış: 19.468,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.099,21
Satış: 38.818,14
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.629,13
Satış: 40.637,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.285,35
Satış: 4.402,41
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.434,13
Satış: 5.683,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 95.581,00
Satış: 97.310,00