Siyasi ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının devam eden alımları ile Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor. Altının onsu Cuma günü 4 bin 379,42 doları görerek rekor tazeledi. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 19 Ekim 2025 Pazar altın fiyatları