        Altın fiyatları düşüşte! Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 19 Kasım 2025 Çarşamba günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla sarı metal, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı. Ons altın 4.045 dolara gerilerken, serbest piyasada altın fiyatları merak edildi. Öte yandan gözler bu hafta açıklanacak kritik ABD ekonomik verilerine çevrildi. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 19 Kasım 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 19.11.2025 - 00:47 Güncelleme: 19.11.2025 - 00:47
        Altın fiyatları 19 Kasım 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, doların güçlenmesi ve Fed’in gelecek ay faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin azalmasıyla haftanın ikinci işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcılar hafta içinde açıklanacak ABD ekonomik verilerine odaklanırken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 19 Kasım 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.550,18

        Satış: 5.550,94

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.036,40

        Satış: 4.037,04

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 8.885,3200

        Satış: 9.080,9300

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.542,5800

        Satış: 36.213,6100

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.376,00

        Satış: 37.638,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 17.705,07

        Satış: 18.151,58

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 35.518,11

        Satış: 36.189,21

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 37.987,40

        Satış: 38.946,29

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.160,11

        Satış: 4.253,15

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.231,11

        Satış: 5.465,82

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.103,00

        Satış: 93.886,00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
