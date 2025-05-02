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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Altın toparlanma eğiliminde! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın düşüş sonrası toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Rekor seviyelerden gerileyerek sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni günde toparlanma sinyalleri veriyor. Güncel verilere göre, ons altın 3248 TL'den alıcı bulurken, gram altın 4033 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2025 Altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 07:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 07:56
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        1

        Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinde indirime gideceğine dair verdiği sinyaller, geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarında sert düşüşe yol açmıştı. Ancak bu gerileme kalıcı olmadı. Altın toparlanma sürecine girdi. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        1 Mayıs Perşembe gününe uluslararası piyasalarda 3 bin 290 dolar seviyesinden başlayan ons altın, 3 bin 218 dolar seviyesine kadar geriledi.

        Yurtiçinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 4 bin TL’nin altına çekildi.

        Dün altının gramı 3 bin 988 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altın 6 bin 630 TL’den, yarım 13 bin 267 TL’den, tam altın ise 26 bin 430 TL’den satıldı.

        Sabah saatlerinde yüzde 0,77 oranında değer kazanan gram altın, 4 bin 33 TL'den işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.033,2220

        Satış: 4.033,6930

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.248,0000

        Satış: 3.248,7900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.453,1600

        Satış: 6.595,0900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.812,6200

        Satış: 26.299,6800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.672,00

        Satış: 26.897,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.873,53

        Satış: 13.198,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.827,77

        Satış: 26.315,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.742,65

        Satış: 27.418,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.237,92

        Satış: 3.181,48

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.729,48

        Satış: 3.931,20

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.270,00

        Satış: 67.293,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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