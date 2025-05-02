Altın düşüş sonrası toparlanma eğiliminde! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Rekor seviyelerden gerileyerek sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni günde toparlanma sinyalleri veriyor. Güncel verilere göre, ons altın 3248 TL'den alıcı bulurken, gram altın 4033 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2025 Altın fiyatları son durum...
Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinde indirime gideceğine dair verdiği sinyaller, geçtiğimiz günlerde altın fiyatlarında sert düşüşe yol açmıştı. Ancak bu gerileme kalıcı olmadı. Altın toparlanma sürecine girdi. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
1 Mayıs Perşembe gününe uluslararası piyasalarda 3 bin 290 dolar seviyesinden başlayan ons altın, 3 bin 218 dolar seviyesine kadar geriledi.
Yurtiçinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 4 bin TL’nin altına çekildi.
Dün altının gramı 3 bin 988 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altın 6 bin 630 TL’den, yarım 13 bin 267 TL’den, tam altın ise 26 bin 430 TL’den satıldı.
Sabah saatlerinde yüzde 0,77 oranında değer kazanan gram altın, 4 bin 33 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.033,2220
Satış: 4.033,6930
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.248,0000
Satış: 3.248,7900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.453,1600
Satış: 6.595,0900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.812,6200
Satış: 26.299,6800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.672,00
Satış: 26.897,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.873,53
Satış: 13.198,04
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.827,77
Satış: 26.315,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 26.742,65
Satış: 27.418,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.237,92
Satış: 3.181,48
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.729,48
Satış: 3.931,20
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.270,00
Satış: 67.293,00