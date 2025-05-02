ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

1 Mayıs Perşembe gününe uluslararası piyasalarda 3 bin 290 dolar seviyesinden başlayan ons altın, 3 bin 218 dolar seviyesine kadar geriledi.

Yurtiçinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 4 bin TL’nin altına çekildi.

Dün altının gramı 3 bin 988 TL’den alıcı buldu. Çeyrek altın 6 bin 630 TL’den, yarım 13 bin 267 TL’den, tam altın ise 26 bin 430 TL’den satıldı.

Sabah saatlerinde yüzde 0,77 oranında değer kazanan gram altın, 4 bin 33 TL'den işlem görüyor.

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