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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 MAYIS 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Rekor seviyelerden gerileyerek sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni günde toparlanma sinyalleri veriyor. Güncel verilere göre, ons altın 3250 TL'den alıcı bulurken, gram altın 4030 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Mayıs 2025 Altın fiyatları son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 07:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:21
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        Altın fiyatları 2 Mayıs Cuma günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Bu haftaki sert düşüşe rağmen altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Altın yurt içi piyasalarda da düşüşünü sürdürürken gram altın 4 bin 30 TL'den çeyrek altın 6 bin 589 TL'den Cumhuriyet altını ise 26 bin 277 TL'den işlem görüyor.

        Öte yandan altındaki bu düşüşün ardından dünya devi bankalar, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

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        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.029,7310

        Satış: 4.030,2140

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.249,7700

        Satış: 3.250,5500

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.447,5700

        Satış: 6.589,4000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.790,2800

        Satış: 26.277,0000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.471,00

        Satış: 26.694,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.845,47

        Satış: 13.169,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 25.771,48

        Satış: 26.258,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 26.742,65

        Satış: 27.418,26

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.220,57

        Satış: 3.163,28

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.703,37

        Satış: 3.906,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 65.760,00

        Satış: 66.827,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALES/1 sonuçları açıklandı
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        ALES/1 sonuçları açıklandı
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