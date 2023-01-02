Canlı altın fiyatları, yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yıla göre kıyaslandığında altının ons değeri Rusya ile Ukrayna savaşının etkisiyle 2 bin doları geçti. Gram altın ise 2022 yılının son günlerinde yükselişini sürdürerek son günlerin rekorunu kırdı. İşte, 2 Ocak Pazartesi ons, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları...

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