Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ARALIK: Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Altın fiyatları 20 Aralık 2025 Cumartesi gününü düşüşle açtı. Sarı metal, hem enflasyon rakamlarının beklenenden düşük açıklanması hem de dolar endeksinin haftanın en yüksek seviyesine çıkması nedeniyle değer kaybetti. Ons altın güne 4 bin 327 dolar seviyesinde başlarken, gram altın 5.960 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2025 - 00:27 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2025 Cumartesi günü alım satım yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) için önemli bir veri olan ABD enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme sonrası sarı metal haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın günü 4 bin 327 dolar, gram altın ise 5.960 TL seviyesinde açtı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Aralık 2025 altın alış-satış fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.960,3830

        Satış: 5.961,1670

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.327,33

        Satış: 4.327,91

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.538,2100

        Satış: 9.748,1000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.157,8200

        Satış: 38.878,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 38.499,00

        Satış: 39.083,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.011,62

        Satış: 19.490,92

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.134,03

        Satış: 38.854,06

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 39.726,24

        Satış: 40.727,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.303,43

        Satış: 4.418,38

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.463,57

        Satış: 5.706,86

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 96.098,00

        Satış: 97.708,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Altın çocuklar!
        Altın çocuklar!
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Öğretmenle alaya ağır yaptırım
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi