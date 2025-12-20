Altın haftayı düşüşle kapatıyor! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Altın piyasasında hareketlilik haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Altın fiyatları 20 Aralık 2025 Cumartesi gününü düşüşle açtı. Sarı metal, hem enflasyon rakamlarının beklenenden düşük açıklanması hem de dolar endeksinin haftanın en yüksek seviyesine çıkması nedeniyle değer kaybetti. Ons altın güne 4 bin 327 dolar seviyesinde başlarken, gram altın 5.960 TL'nin üzerinde seyrediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve çeyrek altın kaç TL? İşte 20 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Güncel altın fiyatları 20 Aralık 2025 Cumartesi günü alım satım yapacaklar ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) için önemli bir veri olan ABD enflasyon rakamları beklentilerin altında kaldı. Bu gelişme sonrası sarı metal haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Ons altın günü 4 bin 327 dolar, gram altın ise 5.960 TL seviyesinde açtı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 20 Aralık 2025 altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.960,3830
Satış: 5.961,1670
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.327,33
Satış: 4.327,91
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.538,2100
Satış: 9.748,1000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 38.157,8200
Satış: 38.878,3100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.499,00
Satış: 39.083,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.011,62
Satış: 19.490,92
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 38.134,03
Satış: 38.854,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 39.726,24
Satış: 40.727,91
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.303,43
Satış: 4.418,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.463,57
Satış: 5.706,86
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 96.098,00
Satış: 97.708,00