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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 20 HAZİRAN 2025: Altın yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 20 Haziran 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutma kararı sonrası düşüş yaşayan altın, haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altın saat 07:50 itibarıyla 3 bin 368 lira seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 281 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, 20 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 07:53 Güncelleme: 20.06.2025 - 08:09
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        1

        Haftanın son işlem gününde anlık ve canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Güvenli liman varlıklardan altın, Orta Doğu’da arten jeopolitik tansiyon nedeniyle yükseliş yaşasa da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Bugün ise altın fiyatlarında yatay bir seyir gözlemleniyor. Altının ons fiyatı 07:50 itibarıyla 3 bin 368 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran 2025 Altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.280,6990

        Satış: 4.281,0180

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.367,77

        Satış: 3.368,54

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.849,1200

        Satış: 6.999,4600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.396,4700

        Satış: 27.912,2400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.024,00

        Satış: 28.218,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.653,50

        Satış: 13.996,82

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 27.392,60

        Satış: 27.908,04

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 28.507,37

        Satış: 29.226,66

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.354,41

        Satış: 3.315,42

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.921,44

        Satış: 4.129,87

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 69.845,00

        Satış: 70.652,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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