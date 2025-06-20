Altın fiyatları yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 20 Haziran 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutma kararı sonrası düşüş yaşayan altın, haftanın son işlem gününde yatay seyrediyor. Ons altın saat 07:50 itibarıyla 3 bin 368 lira seviyesinde seyrederken, gram altın 4 bin 281 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik kaç TL? İşte, 20 Haziran 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...
Haftanın son işlem gününde anlık ve canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Güvenli liman varlıklardan altın, Orta Doğu’da arten jeopolitik tansiyon nedeniyle yükseliş yaşasa da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Bugün ise altın fiyatlarında yatay bir seyir gözlemleniyor. Altının ons fiyatı 07:50 itibarıyla 3 bin 368 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran 2025 Altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.280,6990
Satış: 4.281,0180
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.367,77
Satış: 3.368,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.849,1200
Satış: 6.999,4600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.396,4700
Satış: 27.912,2400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.024,00
Satış: 28.218,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.653,50
Satış: 13.996,82
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.392,60
Satış: 27.908,04
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.507,37
Satış: 29.226,66
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.354,41
Satış: 3.315,42
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.921,44
Satış: 4.129,87
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.845,00
Satış: 70.652,00