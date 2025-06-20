Haftanın son işlem gününde anlık ve canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Güvenli liman varlıklardan altın, Orta Doğu’da arten jeopolitik tansiyon nedeniyle yükseliş yaşasa da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası düşüşe geçti. Bugün ise altın fiyatlarında yatay bir seyir gözlemleniyor. Altının ons fiyatı 07:50 itibarıyla 3 bin 368 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Haziran 2025 Altın fiyatları…