Altın fiyatları 21 Ekim 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticari ilişkiler konusundaki iyimser açıklamaları ve risk iştahını artıran gelişmelerle geri çekilmişti. Sarı metal yeni haftaya sınırlı bir toparlanma ile başladı. Yatırımcıların yeniden güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Alım satım yapacak olan vatandaşlar ise bu noktada "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 21 Ekim 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…