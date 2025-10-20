Altın fiyatları yükselişte! Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 21 Ekim 2025 Salı günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, geçtiğimiz hafta ulaştığı rekor seviyelerin ardından yaşanan sert düzeltme sonrasında yeni haftaya sınırlı bir toparlanma ile başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticari ilişkiler konusundaki iyimser açıklamaları ve risk iştahını artıran gelişmelerle geri çekilen altın, yeniden güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla yönünü yukarı çevirdi. Ons altın, an itibarıyla 4277 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ekim 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 21 Ekim 2025 alış-satış tablosu gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile ticari ilişkiler konusundaki iyimser açıklamaları ve risk iştahını artıran gelişmelerle geri çekilmişti. Sarı metal yeni haftaya sınırlı bir toparlanma ile başladı. Yatırımcıların yeniden güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları yükselişe geçti. Alım satım yapacak olan vatandaşlar ise bu noktada "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 21 Ekim 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.807,30
Satış: 5.807,99
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.276,55
Satış: 4.277,57
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.298,9600
Satış: 9.503,5200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.195,8300
Satış: 37.897,8300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.991,00
Satış: 40.256,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.525,29
Satış: 18.992,13
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.166,73
Satış: 37.868,09
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 40.804,15
Satış: 41.841,79
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.385,46
Satış: 4.517,49
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.596,01
Satış: 5.850,82
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.611,00
Satış: 100.487,00