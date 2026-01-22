Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 22 Ocak 2026 Perşembe günü alım satım yapacak olanlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Grönland geriliminin devam etmesi ve ticaret savaşı endişelerinin yeniden gündeme gelmesi küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, altın fiyatlarında yeni zirve görüldü. Altın Çarşamba günü ons başına 4 bin 860 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın fiyatları 22 Ocak 2026 alış-satış tablosu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland açıklamaları ve Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşı endişeleri küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken altın fiyatları Çarşamba günü yeni bir rekora imza attı. Ons altın 4 bin 860 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sarı metaldeki yükseliş sürerken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 22 Ocak 2026 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.783,8460
Satış: 6.784,6950
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.862,29
Satış: 4.863,18
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.854,2100
Satış: 11.093,0500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.416,8300
Satış: 44.236,5200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 44.769,00
Satış: 45.046,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.630,31
Satış: 22.175,40
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.399,80
Satış: 44.218,80
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.454,70
Satış: 46.607,57
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.796,98
Satış: 4.992,22
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.265,93
Satış: 6.545,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 111.583,00
Satış: 112.707,00