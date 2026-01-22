Habertürk
Habertürk
        Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 22 Ocak 2026 Perşembe günü alım satım yapacak olanlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Grönland geriliminin devam etmesi ve ticaret savaşı endişelerinin yeniden gündeme gelmesi küresel piyasalarda risk iştahını zayıflattı. Jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, altın fiyatlarında yeni zirve görüldü. Altın Çarşamba günü ons başına 4 bin 860 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 00:06 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:06
        1

        Altın fiyatları 22 Ocak 2026 alış-satış tablosu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland açıklamaları ve Avrupa ile ABD arasında ticaret savaşı endişeleri küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken altın fiyatları Çarşamba günü yeni bir rekora imza attı. Ons altın 4 bin 860 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sarı metaldeki yükseliş sürerken bugün alım veya satım yapacak olan kişiler, "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, 22 Ocak 2026 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.783,8460

        Satış: 6.784,6950

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.862,29

        Satış: 4.863,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.854,2100

        Satış: 11.093,0500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.416,8300

        Satış: 44.236,5200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 44.769,00

        Satış: 45.046,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.630,31

        Satış: 22.175,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.399,80

        Satış: 44.218,80

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 45.454,70

        Satış: 46.607,57

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.796,98

        Satış: 4.992,22

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.265,93

        Satış: 6.545,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 111.583,00

        Satış: 112.707,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
