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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 23 Ekim 2024: Gram altın zirveyi zorluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altında yeni rekor! 23 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Dünya genelinde, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimin etkisi altını desteklemeyi sürdürüyor. Öte yandan, dünyanın dört bir yanından maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bir araya geleceği Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, ABD'nin başkenti Washington'da başladı. Küresel finansın liderlerini bir araya getirecek toplantıların 26 Ekim'e kadar süreceği kaydedilirken, toplantılardan gelen haber akışı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 23 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 07:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:22
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        Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.

        Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem günü 2.731 doları görerek rekor tazeledi. 2024'ü bu seviyelerde tamamlarsa altın yaklaşık yüzde 31'lik yükseliş ile son 45 yılın en iyi yıllık performansını göstermiş olacak. Gram altın ise ilk kez 3 bin lirayı gördü.

        Öte yandan geçen günlerde Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 23 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        GRAM ALTIN 3 BİN LİRAYI AŞTI!

        22 Ekim Salı günü 3 bin 15 lira olan gram altın 23 Ekim Çarşamba günü 3 bin 30 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 824 lira iken, 4 bin 847 lira olarak güncellendi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.030,1710

        Satış: 3.030,7000

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.757,0700

        Satış: 2.757,4100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.847,7900

        Satış: 4.954,5900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.393,5500

        Satış: 19.759,8400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.373,00

        Satış: 20.497,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.664,42

        Satış: 9.907,95

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 19.389,92

        Satış: 19.756,00

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.723,91

        Satış: 21.244,14

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.695,20

        Satış: 2.543,61

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.850,19

        Satış: 3.001,82

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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