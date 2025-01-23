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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 OCAK 2025 GRAFİĞİ || Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son durum 23 Ocak 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 23 Ocak Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları üst üste kırdığı tarihi rekorların ardından sakin seyre yöneldi. Güncel verilere göre gram altın 3 bin 152 lira, çeyrek altın ise 5 bin 154 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 07:15 Güncelleme: 23.01.2025 - 07:15
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        1

        Altın fiyatları 23 Ocak 2025 alış-satış grafiği ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın yatırımcıları yılın başında altın günlerini yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılığa soyunması altına olan talebi artırdı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM 23 OCAK 2025

        Altın yatırımcıları yılın başında altın günlerini yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte korumacılığa soyunması altına olan talebi artırdı.

        Ticaret savaşlarını başlatması beklenen Trump, önümüzdeki aylarda yeni kararnamelerle ülkelerden ek gümrük vergisi talep etmesi bekleniyor.

        Bu gelişmeler de altın fiyatlarına pozitif yansıyor.

        Gram altın güne 3159 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3151 lira, en yüksek de 3161 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3152 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.151,9740

        Satış: 3.152,4210

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.749,8100

        Satış: 2.750,3900

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.042,7400

        Satış: 5.153,7200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.170,7100

        Satış: 20.551,5400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.460,00

        Satış: 20.641,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.054,32

        Satış: 10.308,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.171,90

        Satış: 20.553,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.868,57

        Satış: 21.392,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.703,54

        Satış: 2.557,08

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.863,75

        Satış: 3.021,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 50.859,00

        Satış: 51.477,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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