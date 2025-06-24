Altın fiyatları düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?
Canlı altın fiyatları alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı ateşkes iyimserliğiyle yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. An itibarıyla ons altın, 3.369 dolardan işlem görürken, gram altın 4.212 TL'den alıcı buluyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
Güncel altın fiyatları 24 Haziran 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. İsrail'in İran'ı hedef alması sonucu başlayan savaş gerilimi piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Altının ons fiyatı, İsrail ve İran arasındaki 12 günlük gerilim süreci sonrasında bugün 3 bin 369,18 dolarla 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Altının gram fiyatı ise şu sıralar 4.212 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.212,4950
Satış: 4.212,9660
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.367,52
Satış: 3.369,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.740,4900
Satış: 6.888,5800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.961,6300
Satış: 27.470,3100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.561,00
Satış: 27.728,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.440,68
Satış: 13.779,34
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.968,81
Satış: 27.477,55
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.012,49
Satış: 28.719,54
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.314,55
Satış: 3.266,59
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.856,64
Satış: 4.058,48
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.696,00
Satış: 69.431,00