Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğuna oturmasıyla birlikte altın hızlı yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Davos Zirvesi'ne video-konferans yöntemiyle bağlanan Trump, önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası faiz kararı yanı sıra Trump'ın açıklamaları altın fiyatlarına rekor getirdi. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 772 liradan, gram altın 3 bin 181 liradan işlem görüyor. İşte 24 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…