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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 OCAK 2025: Altın yeniden rekor kırdı! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın yeniden rekor kırdı! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 24 Ocak 2025 Cuma günü için araştırılmaya başlandı. Davos'a video-konferans yöntemiyle bağlanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomiye ilişkin açıklamaları altını güçlendirdi. Trump'ın açıklamaları ve Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın, yeniden rekor kırdı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 181 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 07:24
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        1

        Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın koltuğuna oturmasıyla birlikte altın hızlı yükselişini sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Davos Zirvesi'ne video-konferans yöntemiyle bağlanan Trump, önemli açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası faiz kararı yanı sıra Trump'ın açıklamaları altın fiyatlarına rekor getirdi. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 772 liradan, gram altın 3 bin 181 liradan işlem görüyor. İşte 24 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3155 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3153 lira, en yüksek de 3187 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3181 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.180,7330

        Satış: 3.181,2370

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.771,6800

        Satış: 2.772,2800

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.089,1200

        Satış: 5.201,1800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.356,2000

        Satış: 20.740,6500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.662,00

        Satış: 20.821,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.143,67

        Satış: 10.399,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 20.350,94

        Satış: 20.735,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.750,45

        Satış: 21.271,56

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.720,08

        Satış: 2.575,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.890,64

        Satış: 3.049,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 51.336,00

        Satış: 51.948,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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