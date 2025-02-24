Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Riskten beslenen altın güçlü duruş sergiliyor. Son dönemin en çok kazandıran yatırım aracı olan altında Trump'ın etkisi sürüyor. Öte yandan Avrupa ekonomisindeki zayıflık, Çin'in ticaretinin ABD nedeniyle sekteye uğraması ihtimali, Trump'ın Panama Kanalı ve Grönland'ı alma talepleri küresel gerilimi artırıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...