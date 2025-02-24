Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 24 ŞUBAT 2025: Altın rekor kırmaya devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 24 Şubat 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında prim yapan altın güçlü duruşunu sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin sivri çıkışları, jeopolitik söylemler ve doların küresel piyasalarda güç kazanması altını destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Güne 3438 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3445 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 07:25 Güncelleme: 24.02.2025 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Riskten beslenen altın güçlü duruş sergiliyor. Son dönemin en çok kazandıran yatırım aracı olan altında Trump'ın etkisi sürüyor. Öte yandan Avrupa ekonomisindeki zayıflık, Çin'in ticaretinin ABD nedeniyle sekteye uğraması ihtimali, Trump'ın Panama Kanalı ve Grönland'ı alma talepleri küresel gerilimi artırıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın fiyatları güne 3438 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3424 lira, en yüksek de 3451 lira seviyesi görüldü. Tarihi zirvesi ise 3452 lira seviyesiydi.

        Şu sıralar 3445 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.444,8180

        Satış: 3.445,4280

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.929,07

        Satış: 2.930,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.511,7100

        Satış: 5.633,2700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.046,8400

        Satış: 22.464,1900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.075,00

        Satış: 23.154,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.980,28

        Satış: 11.258,10

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 22.029,41

        Satış: 22.447,35

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 23.415,30

        Satış: 24.001,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.927,98

        Satış: 2.808,75

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.228,46

        Satış: 3.389,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 57.332,00

        Satış: 57.769,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Trafik kazasında engelli kalan kişi, başka bir kazada öldü
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Avrupalı üreticilere 2025 uyarısı
        Çocukların önünde kardeşini ve yengesini öldürdü!
        Çocukların önünde kardeşini ve yengesini öldürdü!
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        Kız isteme kavgası: 3 ölü, 24 gözaltı
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"