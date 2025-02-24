Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 24 Şubat 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Yılbaşından bu yana yüzde 16 civarında prim yapan altın güçlü duruşunu sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına ilişkin sivri çıkışları, jeopolitik söylemler ve doların küresel piyasalarda güç kazanması altını destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Güne 3438 liradan başlayan gram altın, şu sıralar 3445 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 24 Şubat 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları alış-satış tablosu ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Riskten beslenen altın güçlü duruş sergiliyor. Son dönemin en çok kazandıran yatırım aracı olan altında Trump'ın etkisi sürüyor. Öte yandan Avrupa ekonomisindeki zayıflık, Çin'in ticaretinin ABD nedeniyle sekteye uğraması ihtimali, Trump'ın Panama Kanalı ve Grönland'ı alma talepleri küresel gerilimi artırıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Şubat 2025 canlı altın fiyatları grafiği...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın fiyatları güne 3438 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3424 lira, en yüksek de 3451 lira seviyesi görüldü. Tarihi zirvesi ise 3452 lira seviyesiydi.
Şu sıralar 3445 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.444,8180
Satış: 3.445,4280
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.929,07
Satış: 2.930,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.511,7100
Satış: 5.633,2700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.046,8400
Satış: 22.464,1900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.075,00
Satış: 23.154,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.980,28
Satış: 11.258,10
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 22.029,41
Satış: 22.447,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.415,30
Satış: 24.001,91
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.927,98
Satış: 2.808,75
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.228,46
Satış: 3.389,32
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 57.332,00
Satış: 57.769,00