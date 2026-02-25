Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 ŞUBAT 2026: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın kâr satışlarıyla geriledi! 25 Şubat 2026 Çarşamba 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 25 Şubat 2026 Çarşamba günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Sarı metal, ABD ticaret politikasına ilişkin belirsizlik ve Orta Doğu'daki artan gerilimin tetiklediği dört günlük yükselişin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve doların güç kazanmasıyla düşüşe geçti. Spot altın, ons başına 5 bin 169 dolara geriledi. Ons altın tarafında yaşanan düşüşle birlikte altının gram fiyatında da geri çekilme yaşandı. Gram altındaki düşüş de yüzde 1,3'ü aştı. İşte, 25 Şubat 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 00:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 25 Şubat 2026 alış-satış tablosu yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın, Salı günü ons başına 5 bin 169 dolara indi. Böylece dört günlük yükseliş serisi son buldu. Sarı metaldeki gerilemenin başlıca sebepleri yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve doların güç kazanması oldu. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte, 25 Şubat 2026 güncel altın fiyatları canlı takip ekranı!

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.266,2420

        Satış: 7.267,1450

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.158,02

        Satış: 5.159,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.625,0400

        Satış: 11.880,6700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.500,2900

        Satış: 47.376,8600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.118,00

        Satış: 48.550,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.173,65

        Satış: 23.757,75

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.492,58

        Satış: 47.370,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 48.950,26

        Satış: 50.249,09

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.055,52

        Satış: 5.334,36

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.734,48

        Satış: 7.045,60

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 119.924,00

        Satış: 121.281,00

        GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!