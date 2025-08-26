Altın fiyatları 26 Ağustos Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Altının ons fiyatı saat 07.50 itibarıyla 3.354 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...