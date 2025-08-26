Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 AĞUSTOS 2O25: Altın yükselişe geçti! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yükselişe geçti! 26 Ağustos Salı bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte canlı altın kuru

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftanın ikinci gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Bu adım, merkez bankası bağımsızlığına dair endişeleri artırırken güvenli liman talebinin güçlenebileceği beklentilerini de beraberinde getirdi. Altın, Asya piyasalarının erken saatlerinde yüzde 0,6'ya kadar değer kazanarak, önceki kayıplarını sildi. İşte 26 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 26.08.2025 - 07:52 Güncelleme: 26.08.2025 - 07:53
        Altın fiyatları 26 Ağustos Salı günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Guvernörü Lisa Cook'u görevden almasıyla yükseldi. Altının ons fiyatı saat 07.50 itibarıyla 3.354 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.451,3820

        Satış: 4.452,4770

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.353,44

        Satış: 3.354,18

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.118,4100

        Satış: 7.279,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.488,8400

        Satış: 29.030,1500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.913,00

        Satış: 29.104,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.197,26

        Satış: 14.557,87

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.483,53

        Satış: 29.026,71

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.342,25

        Satış: 30.082,18

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.430,99

        Satış: 3.403,88

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.045,86

        Satış: 4.259,13

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 72.016,00

        Satış: 72.647,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

