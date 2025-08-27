Altın fiyatları 27 Ağustos Çarşamba günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Sarı metal yeni güne düşüşle başladı. Altın ons başına yaklaşık 3380 dolara geriledi. Ancak Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişeler arasında güvenlik çağrısının da desteğiyle iki haftanın zirvesine yakın bir seviyede tutundu. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler ise bu noktada "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Ağustos 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...