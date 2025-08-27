Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS 2025: Altında ibre tersine döndü! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre tersine döndü! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 27 Ağustos Çarşamba verileri araştırılıyor. Haftanın üçüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, dünkü büyük çıkışının ardından yeni güne düşüşle başladı. Doların değer kazanması altın üzerinde baskı yaratırken, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin yeniden gündeme gelen endişeler değerli metale destek verdi. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3.384 dolar seviyesinde işlem görürken, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altında da hareketlilik söz konusu. İşte 27 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 27.08.2025 - 07:55 Güncelleme: 27.08.2025 - 07:56
        1

        Altın fiyatları 27 Ağustos Çarşamba günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Sarı metal yeni güne düşüşle başladı. Altın ons başına yaklaşık 3380 dolara geriledi. Ancak Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişeler arasında güvenlik çağrısının da desteğiyle iki haftanın zirvesine yakın bir seviyede tutundu. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler ise bu noktada "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 27 Ağustos 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.454,7620

        Satış: 4.455,2240

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.383,90

        Satış: 3.384,55

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.127,6200

        Satış: 7.284,2900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.510,4800

        Satış: 29.048,0600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 28.959,00

        Satış: 29.151,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.213,59

        Satış: 14.571,34

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.516,29

        Satış: 29.053,55

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.442,88

        Satış: 30.177,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.434,93

        Satış: 3.408,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.052,26

        Satış: 4.266,11

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 72.130,00

        Satış: 72.766,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
