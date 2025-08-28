Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 28 AĞUSTOS 2025: Altın güçsüz seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları güçsüz seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'den gelecek makroekonomik göstergeler öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu nedeniyle sınırlı hareket ediyor. Açıklanacak verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası yol haritasına dair ipuçları sunması bekleniyor. Ons altın, 11 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek nokta olan 3.400 doları test ettikten sonra 3.390,27 dolar seviyesine geriledi. Saat 08.10 itibarıyla altının gramı ise 4 bin 474 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 08:14 Güncelleme: 28.08.2025 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD’den gelecek PCE enflasyon verisi öncesinde yatay seyrediyor. Ons altın 3.400 doları test ettikten sonra 3.390’a gerilerken, piyasalar Fed’in eylülde faiz indirimi ihtimalini %88’in üzerinde fiyatlıyor. Ons altın tarafında yaşanan düşüşlerin ardından altının gram fiyatında da gerileme yaşanıyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.474,0060

        Satış: 4.474,4940

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.386,62

        Satış: 3.387,15

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.158,4100

        Satış: 7.315,8000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.633,6400

        Satış: 29.173,7000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 29.083,00

        Satış: 29.277,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.275,88

        Satış: 14.635,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 28.641,27

        Satış: 29.181,14

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 29.488,92

        Satış: 30.225,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.445,64

        Satış: 3.421,20

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.069,66

        Satış: 4.284,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 72.440,00

        Satış: 73.080,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması