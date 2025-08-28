Altın fiyatları güçsüz seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD'den gelecek makroekonomik göstergeler öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu nedeniyle sınırlı hareket ediyor. Açıklanacak verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası yol haritasına dair ipuçları sunması bekleniyor. Ons altın, 11 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek nokta olan 3.400 doları test ettikten sonra 3.390,27 dolar seviyesine geriledi. Saat 08.10 itibarıyla altının gramı ise 4 bin 474 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Ağustos 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD’den gelecek PCE enflasyon verisi öncesinde yatay seyrediyor. Ons altın 3.400 doları test ettikten sonra 3.390’a gerilerken, piyasalar Fed’in eylülde faiz indirimi ihtimalini %88’in üzerinde fiyatlıyor. Ons altın tarafında yaşanan düşüşlerin ardından altının gram fiyatında da gerileme yaşanıyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.474,0060
Satış: 4.474,4940
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.386,62
Satış: 3.387,15
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.158,4100
Satış: 7.315,8000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.633,6400
Satış: 29.173,7000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.083,00
Satış: 29.277,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.275,88
Satış: 14.635,33
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.641,27
Satış: 29.181,14
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.488,92
Satış: 30.225,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.445,64
Satış: 3.421,20
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.069,66
Satış: 4.284,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 72.440,00
Satış: 73.080,00