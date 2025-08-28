Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD’den gelecek PCE enflasyon verisi öncesinde yatay seyrediyor. Ons altın 3.400 doları test ettikten sonra 3.390’a gerilerken, piyasalar Fed’in eylülde faiz indirimi ihtimalini %88’in üzerinde fiyatlıyor. Ons altın tarafında yaşanan düşüşlerin ardından altının gram fiyatında da gerileme yaşanıyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı…