Altın fiyatlarında son durum: Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 28 Ağustos Perşembe verileri araştırılıyor. Haftanın dördüncü işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, dünkü büyük çıkışının ardından yeni güne düşüşle başladı. Doların değer kazanması altın üzerinde baskı yaratırken, ABD Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin yeniden gündeme gelen endişeler değerli metale destek verdi. Peki, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 28 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 28 Ağustos Perşembe günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Sarı metal yeni güne düşüşle başladı. Altın ons başına yaklaşık 3380 dolara geriledi. Ancak Federal Rezerv'in bağımsızlığına ilişkin endişeler arasında güvenlik çağrısının da desteğiyle iki haftanın zirvesine yakın bir seviyede tutundu. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler ise bu noktada "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 28 Ağustos 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.459,7940
Satış: 4.460,1900
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.377,32
Satış: 3.378,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.137,6000
Satış: 7.294,4400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.550,3800
Satış: 29.088,3900
TAM ALTIN FİYATI
Alış:28.962,00
Satış: 29.149,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.220,12
Satış: 14.578,23
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.511,58
Satış: 29.049,35
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.463,67
Satış: 30.199,24
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.438,31
Satış: 3.406,69
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.052,58
Satış: 4.265,58
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 72.136,00
Satış: 72.757,00