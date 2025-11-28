Altın fiyatları 28 Kasım 2025 Cuma gününe yükselişle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler altındaki yükselişi destekleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...