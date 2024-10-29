Altın yükselişte! 29 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalar, ABD'deki istihdam raporu ve büyüme başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif seyirle başladı. İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısının endişe edildiği kadar şiddetli olmaması da küresel piyasalarda risk algısını azalttı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 29 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Ukrayna'da süren çatışmalar, ABD gibi ülkelerin artan borçluluğu gibi jeopolitik ve makroekonomik risklerin devam etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının güvercin adımları da altının ons fiyatının yükselmesine sebep oldu.
Altının onsu bu yıl yaklaşık yüzde 33 değer kazanırken, bu da son 45 yılın en güçlü yıllık artışı olarak kayıtlara geçti.
Yılın başında 2 bin doların hemen üzerinde olan altının ons fiyatının (2 bin 62 dolar) 3 bin dolara doğru ilerlemesi dikkati çekerken, bazı analistler faiz indirimlerinin ve küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde bu yılın sonuna kadar bu fiyata ulaşacağını öngörüyor.
Analistler, altın talebinin sene başından bu yana devam eden merkez bankası alımları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirme politikasına devam edeceğine yönelik beklentiler ve Orta Doğu’daki çatışmalar sebebiyle güçlü kaldığı görüşünde.
Petrol fiyatlarındaki son düşüş enflasyonun yeniden yükselebileceği endişelerini azaltırken, analistlere göre bu durum merkez bankalarına faiz oranlarını düşürmek için daha fazla alan sağlıyor.
Düşük faiz oranları genellikle altına talebi artırırken, bu durum sabit vadeli mevduat gibi yatırımları daha az cazip hale geliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 29 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN YÜKSELİŞTE!
28 Ekim Pazartesi günü 3 bin 13 lira olan gram altın 29 Ekim Salı günü 3 bin 33 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 820 lira iken, 4 bin 853 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.033,3190
Satış: 3.033,8810
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.752,5100
Satış: 2.752,8100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.853,5700
Satış: 4.960,2400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.417,6800
Satış: 19.784,4200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.394,00
Satış: 20.589,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.680,59
Satış: 9.924,92
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.421,88
Satış: 19.789,13
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.655,08
Satış: 21.179,81
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.697,02
Satış: 2.552,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.853,52
Satış: 3.015,66