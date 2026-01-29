Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 OCAK 2026: Altın rekor üzerine rekor kırıyor! Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor üzerine rekor kırıyor! 29 Ocak 2026 Perşembe tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları

        ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti. ABD dolarındaki zayıflama, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Altın, Perşembe günü ons başına 5.600 dolara yaklaşarak rekor kırdı. Serbest piyasada 7 bin 730 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 8 bin lirayı geçti. İşte 29 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 07:40 Güncelleme: 29.01.2026 - 07:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 29 Ocak 2026 alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası altın sert yükselişini sürdürdü. Doların zayıflığı, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altının fiyatı 5.600 dolara yaklaşarak rekor tazeledi. Ons altından destek bulan gram altın ise serbest piyasada 7 bin 730 lira, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 8 bin 50 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 29 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.735,8810

        Satış: 7.736,8580

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.544,84

        Satış: 5.546,02

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 12.376,6700

        Satış: 12.648,8300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 49.509,6400

        Satış: 50.444,3100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 51.757,00

        Satış: 52.242,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 24.655,38

        Satış: 25.276,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 49.465,33

        Satış: 50.398,54

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 50.119,70

        Satış: 51.387,90

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.399,07

        Satış: 5.710,19

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 7.243,99

        Satış: 7.594,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 128.995,00

        Satış: 130.706,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        20 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak ve lodos
        ABD-İran hattında son durum ne?
        ABD-İran hattında son durum ne?
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        Tesla'nın kârı yüzde 61 azaldı
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Okan Buruk'tan play-off turu açıklaması!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        Kastamonu'da alevler 3 evi küle çevirdi
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da