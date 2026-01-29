Altın fiyatları 29 Ocak 2026 alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası altın sert yükselişini sürdürdü. Doların zayıflığı, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altının fiyatı 5.600 dolara yaklaşarak rekor tazeledi. Ons altından destek bulan gram altın ise serbest piyasada 7 bin 730 lira, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 8 bin 50 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 29 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…