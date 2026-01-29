Altın rekor üzerine rekor kırıyor! 29 Ocak 2026 Perşembe tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği 2026 yılının ilk faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar sonrası altın fiyatları tırmanışa geçti. ABD dolarındaki zayıflama, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekledi. Altın, Perşembe günü ons başına 5.600 dolara yaklaşarak rekor kırdı. Serbest piyasada 7 bin 730 lira seviyesinde seyreden gram altın fiyatı, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 8 bin lirayı geçti. İşte 29 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 29 Ocak 2026 alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı sonrası altın sert yükselişini sürdürdü. Doların zayıflığı, jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler de sarı metaldeki bu yükselişi destekleyen diğer unsurlar oldu. Haftanın dördüncü işlem gününde ons altının fiyatı 5.600 dolara yaklaşarak rekor tazeledi. Ons altından destek bulan gram altın ise serbest piyasada 7 bin 730 lira, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent’te 8 bin 50 lira seviyesinde seyrediyor. İşte, 29 Ocak 2026 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.735,8810
Satış: 7.736,8580
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.544,84
Satış: 5.546,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 12.376,6700
Satış: 12.648,8300
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 49.509,6400
Satış: 50.444,3100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 51.757,00
Satış: 52.242,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 24.655,38
Satış: 25.276,57
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 49.465,33
Satış: 50.398,54
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 50.119,70
Satış: 51.387,90
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.399,07
Satış: 5.710,19
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 7.243,99
Satış: 7.594,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 128.995,00
Satış: 130.706,00