Altın fiyatları düşüşe geçti! Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 3 Mayıs Cumartesi verileri araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Rekor seviyelerden gerileyerek sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları yeni günde toparlanma sinyalleri veriyor. Güncel verilere göre, saat 17.30 itibarıyla ons altın 3262 TL'den alıcı bulurken, gram altın 4021 TL'den işlem görüyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 3 Mayıs Cumartesi Altın fiyatları son durum...
Altın fiyatları 3 Mayıs Cumartesi günü alım satım yapacak olan kişiler tarafından araştırılıyor. Bu haftaki sert düşüşe rağmen altın bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 25 değer kazandı ve geçen hafta 3 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak bu yükselişin fazla ısındığına dair işaretlerle bir miktar geri çekildi. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler "Bugün gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, tam, yarım, ons altın fiyatları alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın yurt içi piyasalarda da düşüşünü sürdürürken gram altın, saat 15.30 itibarıyla 4 bin 21 TL'den çeyrek altın 6 bin 440 TL'den Cumhuriyet altını ise 25 bin 738 TL'den işlem görüyor.
Öte yandan altındaki bu düşüşün ardından dünya devi bankalar, altın fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentisini koruyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:4.021,7930
Satış: 4.022,2510
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.261,3100
Satış: 3.262,0600
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.440,6000
Satış: 6.586,7400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 25.778,6400
Satış: 26.269,5000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.576,00
Satış: 26.724,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 12.906,69
Satış: 13.231,63
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 25.892,63
Satış: 26.381,03
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.015,01
Satış: 27.690,18
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.229,64
Satış: 3.166,26
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.718,67
Satış: 3.911,84
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.032,00
Satış: 66.912,00