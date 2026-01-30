Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!
Altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar, ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Altın rekor serisinden sonra sert düşüş yaşadı. Sarı metal, ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle geriledi. Dün 5 bin 600 doları aşarak rekor kıran ons altın, haftanın son işlem gününde 5 bin 382 dolar seviyesinde seyrediyor. Dün 7 bin 800 lirayı geçerek tarihi zirvesini gören gram altın ise günün erken saatlerinde 7 bin 274 liradan işlem görüyor. İşte 30 Ocak 2026 canlı altın fiyatları...
Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle Ekim ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Dün 5 bin 600 doları aşarak rekor tazeleyen ons altın, haftanın son işlem gününde 5 bin 382 dolar seviyesine geriledi. Dün serbest piyasada 7 bin 800, Kapalıçarşı’da ise 8 bin liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın ise günün erken saatlerinde 7 bin 274 liradan işlem görüyor. İşte 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.272,5920
Satış: 7.274,6890
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.368,31
Satış: 5.382,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.636,1500
Satış: 11.894,1200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 46.544,5900
Satış: 47.430,9700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 50.725,00
Satış: 51.780,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 23.221,92
Satış: 23.809,55
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 46.589,43
Satış: 47.473,47
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 52.997,58
Satış: 54.336,89
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.310,17
Satış: 5.664,07
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 7.099,52
Satış: 7.527,49
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 126.423,00
Satış: 129.549,00