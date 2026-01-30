Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 30 OCAK 2026: Altın fiyatlarında sert düşüş! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!

        Altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar, ''Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Altın rekor serisinden sonra sert düşüş yaşadı. Sarı metal, ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle geriledi. Dün 5 bin 600 doları aşarak rekor kıran ons altın, haftanın son işlem gününde 5 bin 382 dolar seviyesinde seyrediyor. Dün 7 bin 800 lirayı geçerek tarihi zirvesini gören gram altın ise günün erken saatlerinde 7 bin 274 liradan işlem görüyor. İşte 30 Ocak 2026 canlı altın fiyatları...

        Giriş: 30.01.2026 - 08:11 Güncelleme: 30.01.2026 - 08:11
        1

        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle Ekim ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Dün 5 bin 600 doları aşarak rekor tazeleyen ons altın, haftanın son işlem gününde 5 bin 382 dolar seviyesine geriledi. Dün serbest piyasada 7 bin 800, Kapalıçarşı’da ise 8 bin liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın ise günün erken saatlerinde 7 bin 274 liradan işlem görüyor. İşte 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.272,5920

        Satış: 7.274,6890

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.368,31

        Satış: 5.382,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.636,1500

        Satış: 11.894,1200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.544,5900

        Satış: 47.430,9700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 50.725,00

        Satış: 51.780,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 23.221,92

        Satış: 23.809,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 46.589,43

        Satış: 47.473,47

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 52.997,58

        Satış: 54.336,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.310,17

        Satış: 5.664,07

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 7.099,52

        Satış: 7.527,49

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 126.423,00

        Satış: 129.549,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
