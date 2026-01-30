Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, ABD dolarındaki güçlenmenin etkisiyle Ekim ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Dün 5 bin 600 doları aşarak rekor tazeleyen ons altın, haftanın son işlem gününde 5 bin 382 dolar seviyesine geriledi. Dün serbest piyasada 7 bin 800, Kapalıçarşı’da ise 8 bin liranın üzerine çıkarak tarihi zirvesini yenileyen gram altın ise günün erken saatlerinde 7 bin 274 liradan işlem görüyor. İşte 30 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...