Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? 31 Ocak 2026 güncel altın fiyatları!
Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi ve zayıflayan dolar endeksi nedeniyle dün rekor üstüne rekor kıran altın, bugün gelen kâr satışları nedeniyle eridi. Dün 5598 dolara kadar çıkan ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 8,6 azalarak 5112 dolara kadar düştü. İşte 31 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...
Altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar, ‘’Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Dün rekor üstüne rekor kıran altın, Cuma günü sert düşüş yaşadı. Sarı metal, bugün gelen kâr satışları nedeniyle eridi. Dün 5 bin 600 dolara yaklaşan ons altın, haftanın son işlem gününde 5 bin 382 dolar seviyesinde seyrediyor. Dün 7 bin 811 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gören gram altın, bugün düşüş eğiliminde. İşte 31 Ocak 2026 canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.064,7270
Satış: 7.066,1400
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 5.368,31
Satış: 5.382,90
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.302,0800
Satış: 11.551,4200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.146,7800
Satış: 46.002,4900
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 48.259,00
Satış: 48.926,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 22.574,26
Satış: 23.144,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 45.301,84
Satış: 46.160,37
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 49.040,98
Satış: 50.400,76
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.096,86
Satış: 5.378,41
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.754,20
Satış: 7.111,36
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 120.275,00
Satış: 122.409,00