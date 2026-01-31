Altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar, ‘’Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Dün rekor üstüne rekor kıran altın, Cuma günü sert düşüş yaşadı. Sarı metal, bugün gelen kâr satışları nedeniyle eridi. Dün 5 bin 600 dolara yaklaşan ons altın, haftanın son işlem gününde 5 bin 382 dolar seviyesinde seyrediyor. Dün 7 bin 811 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gören gram altın, bugün düşüş eğiliminde. İşte 31 Ocak 2026 canlı altın fiyatları...