        Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Jeopolitik gerginliklerin devam etmesi ve zayıflayan dolar endeksi nedeniyle dün rekor üstüne rekor kıran altın, bugün gelen kâr satışları nedeniyle eridi. Dün 5598 dolara kadar çıkan ons altın, haftanın son işlem gününde yüzde 8,6 azalarak 5112 dolara kadar düştü. İşte 31 Ocak 2026 güncel altın fiyatları...

        Giriş: 31.01.2026 - 00:08 Güncelleme: 31.01.2026 - 00:08
        1

        Altın piyasasındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyen vatandaşlar, ‘’Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Dün rekor üstüne rekor kıran altın, Cuma günü sert düşüş yaşadı. Sarı metal, bugün gelen kâr satışları nedeniyle eridi. Dün 5 bin 600 dolara yaklaşan ons altın, haftanın son işlem gününde 5 bin 382 dolar seviyesinde seyrediyor. Dün 7 bin 811 liraya ulaşarak tarihi zirvesini gören gram altın, bugün düşüş eğiliminde. İşte 31 Ocak 2026 canlı altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.064,7270

        Satış: 7.066,1400

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 5.368,31

        Satış: 5.382,90

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.302,0800

        Satış: 11.551,4200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.146,7800

        Satış: 46.002,4900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 48.259,00

        Satış: 48.926,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.574,26

        Satış: 23.144,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 45.301,84

        Satış: 46.160,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 49.040,98

        Satış: 50.400,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.096,86

        Satış: 5.378,41

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.754,20

        Satış: 7.111,36

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 120.275,00

        Satış: 122.409,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
