Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun açılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalarda ise altın, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında dün gerileme yaşandı. Dünkü düşüşün ardından sarı metal güne hareketli başladı. Gram altın 4.215 TL'den işlem görürken, ons altın 3.347 TL oldu. İşte, 4 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Canlı altın fiyatları 4 Haziran 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye’de altın piyasası yeniden hareketlenme sinyalleri veriyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, vatandaşlar için cazibesini koruyor. Özellikle gram ve çeyrek altına olan ilgi artıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın, önceki gün düşüş yaşadı. Ancak sarı metal yeni güne hareketli başladı. Altının gramı, şu sıralar 4.215 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 4 Haziran 2025 Güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.215,33
Satış: 4.215,81
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.346,69
Satış: 3.347,32
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.744,52
Satış: 6.892,84
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.948,29
Satış: 27.456,61
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.357,00
Satış: 27.521,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.432,04
Satış: 13.770,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.948,29
Satış: 27.456,61
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.818,65
Satış: 28.520,91
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.296,91
Satış: 3.245,86
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.828,20
Satış: 4.028,43
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.181,00
Satış: 68.906,00