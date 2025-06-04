Canlı altın fiyatları 4 Haziran 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye’de altın piyasası yeniden hareketlenme sinyalleri veriyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, vatandaşlar için cazibesini koruyor. Özellikle gram ve çeyrek altına olan ilgi artıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın, önceki gün düşüş yaşadı. Ancak sarı metal yeni güne hareketli başladı. Altının gramı, şu sıralar 4.215 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 4 Haziran 2025 Güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…