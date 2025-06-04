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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 4 HAZİRAN 2025: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün sezonunun açılması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte altın piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Küresel piyasalarda ise altın, ekonomik ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında dün gerileme yaşandı. Dünkü düşüşün ardından sarı metal güne hareketli başladı. Gram altın 4.215 TL'den işlem görürken, ons altın 3.347 TL oldu. İşte, 4 Haziran 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 07:51 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:37
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        1

        Canlı altın fiyatları 4 Haziran 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ve düğün sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye’de altın piyasası yeniden hareketlenme sinyalleri veriyor. Güvenli liman olarak kabul edilen altın, vatandaşlar için cazibesini koruyor. Özellikle gram ve çeyrek altına olan ilgi artıyor. Haftaya yükselişle başlayan altın, önceki gün düşüş yaşadı. Ancak sarı metal yeni güne hareketli başladı. Altının gramı, şu sıralar 4.215 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 4 Haziran 2025 Güncel Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.215,33

        Satış: 4.215,81

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.346,69

        Satış: 3.347,32

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.744,52

        Satış: 6.892,84

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.948,29

        Satış: 27.456,61

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 27.357,00

        Satış: 27.521,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.432,04

        Satış: 13.770,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.948,29

        Satış: 27.456,61

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.818,65

        Satış: 28.520,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.296,91

        Satış: 3.245,86

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.828,20

        Satış: 4.028,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 68.181,00

        Satış: 68.906,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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