        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 5 OCAK 2026: Altın güvenli liman talebiyle yükseldi! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın güvenli liman talebiyle yükseldi! 5 Ocak Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenlerin odağında yer alıyor. Altın, yatırımcıların ABD'nin Venezuela lideri Nicolás Maduro'yu yakalamasının ardından artan jeopolitik risklere karşı korunmak için değerli metallere yönelmesiyle yükseldi. Spot altın pazartesi günü yüzde 2,1'e kadar yükselerek ons başına 4.420 doların üzerine çıktı. Ons altındaki yükseliş yurt içi piyasalara da yansıdı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 5 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 07:40 Güncelleme: 05.01.2026 - 07:40
        1

        Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD’nin Venezuela lideri Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar değerli metallere yöneldi. Bu gelişme sonrası altın yükselişe geçti. Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,1 yükselişle 4.420 doları aştı. Gram altın ise yeniden 6 bin liranın üzerine çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.088,4340

        Satış: 6.089,2230

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.400,28

        Satış: 4.401,35

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.741,4900

        Satış: 9.955,8800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.965,9800

        Satış: 39.701,7300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.502,00

        Satış: 41.901,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.424,23

        Satış: 19.913,93

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 38.970,23

        Satış: 39.706,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.655,39

        Satış: 42.714,34

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.515,55

        Satış: 4.675,21

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.808,27

        Satış: 6.082,23

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 103.436,00

        Satış: 104.751,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
