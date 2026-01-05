Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD’nin Venezuela lideri Nicolás Maduro’yu yakalamasının ardından artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcılar değerli metallere yöneldi. Bu gelişme sonrası altın yükselişe geçti. Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,1 yükselişle 4.420 doları aştı. Gram altın ise yeniden 6 bin liranın üzerine çıktı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 5 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı...