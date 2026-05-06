Canlı altın fiyatları 6 Mayıs 2026: Gram altın, ons altın ve çeyrek altın bugün kaç TL?
Altın piyasasında son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasına ilişkin verdiği olumlu mesajlar sonrası enflasyon baskılarının hafifleyeceği beklentisi güçlenirken dolar değer kaybetti, altın fiyatları ise yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Özellikle "6 Mayıs 2026 altın fiyatları", "gram altın bugün ne kadar oldu" ve "canlı altın fiyatları" aramaları hız kazandı. İşte yatırımcıların yakından takip ettiği 6 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatlarında son durum…
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile yürütülen görüşmelerde "nihai anlaşmaya doğru ilerleme sağlandığını" açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik arttı. Küresel risk algısındaki değişim, doların zayıflamasına neden olurken güvenli liman olarak görülen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yatırımcılar ise "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü canlı altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.754,9420
6.755,7850
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.621,24
4.622,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.808,6900
11.046,5100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.236,3100
44.051,3500
TAM ALTIN FİYATI
43.871,00
44.253,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.549,73
22.093,20
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.234,56
44.051,27
ATA ALTIN FİYATI
43.918,22
45.033,53
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.686,76
4.902,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.135,24
6.415,14
GREMSE ALTIN FİYATI
109.256,00
111.141,00