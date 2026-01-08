Altın fiyatları düşüşte! İşte 8 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların kar satışına yönelmesi ve doların güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de düşüşüne devam ediyor. Ons altın 4 bin 432 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 6 bin 120 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.120,2150
Satış: 6.120,8660
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.431,86
Satış: 4.432,80
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.792,3400
Satış: 10.007,6200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.169,3800
Satış: 39.908,0500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 40.959,00
Satış: 41.183,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.519,25
Satış: 20.011,25
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.142,84
Satış: 39.881,82
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.572,97
Satış: 42.619,97
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.468,29
Satış: 4.606,27
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.732,11
Satış: 5.982,14
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 102.080,00
Satış: 103.034,00