Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların kar satışına yönelmesi ve doların güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de düşüşüne devam ediyor. Ons altın 4 bin 432 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 6 bin 120 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…