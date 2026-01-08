Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 OCAK 2025: Altın düşüşte! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüşte! İşte 8 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 8 Ocak 2026 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Son dönemde görülen yükselişin ardından yatırımcıların kar satışına yönelmesi ve doların güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları çarşamba günü düşüşe geçmişti. Sarı metaldeki düşüş haftanın dördüncü işlem gününde de devam ediyor. Ons altın 4 bin 446 dolardan işlem görüyor. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 08.01.2026 - 15:46 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:46
        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcıların kar satışına yönelmesi ve doların güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları haftanın dördüncü işlem gününde de düşüşüne devam ediyor. Ons altın 4 bin 432 dolar seviyesinde seyrederken, gram altın 6 bin 120 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ocak 2026 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.120,2150

        Satış: 6.120,8660

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.431,86

        Satış: 4.432,80

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.792,3400

        Satış: 10.007,6200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.169,3800

        Satış: 39.908,0500

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 40.959,00

        Satış: 41.183,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.519,25

        Satış: 20.011,25

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.142,84

        Satış: 39.881,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.572,97

        Satış: 42.619,97

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.468,29

        Satış: 4.606,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.732,11

        Satış: 5.982,14

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 102.080,00

        Satış: 103.034,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
