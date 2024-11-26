Altın düşüşte! 27 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilimlerin gölgesinde karışık seyrederken, Orta Doğu'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuç verebileceği beklentisi fiyatlarda etkili oluyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun söz konusu ateşkes anlaşması teklifine ilişkin dün akşam istişare toplantısı düzenlediği bildirildi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 27 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin sınırlı da olsa yatışması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek aydaki toplantıda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi risk iştahını desteklerken, dünya genelinde açıklanan yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.
ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali hala varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, artan jeopolitik riskler yukarı yönlü hareketi sınırlıyor.
Bununla birlikte, ABD'de 20 Ocak'ta Başkanlık görevine başlayacak Donald Trump'ın izleyeceği vergi politikası ve ithal mallara uygulamayı planladığı tarifelerin nasıl sonuçlar vereceğiyle ilgili belirsizlikler varlığını koruyor.
Analistler, küresel gerginliklerin yanı sıra Trump ile Fed yönetimi arasında çıkabilecek olası uyuşmazlıkların piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini belirtti.
Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 27 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN DÜŞÜŞTE!
25 Kasım Pazartesi günü 2 bin 982 lira olan gram altın 26 Kasım Salı günü 2 bin 927 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 771 lira iken, 4 bin 685 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.927,7450
Satış: 2.928,2240
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.626,47
Satış: 2.626,89
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.685,4500
Satış: 4.788,5800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.740,5800
Satış: 19.093,7200
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.815,00
Satış: 19.937,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.339,77
Satış: 9.575,27
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.737,80
Satış: 19.091,75
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.125,06
Satış: 20.630,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.647,11
Satış: 2.487,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.772,05
Satış: 2.919,24